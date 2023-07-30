Ночью столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА: взрыв прогремел в «Москва-Сити» (ВИДЕО)

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве в очередной раз прогремели взрывы. Граждане страны-террористки пожаловались на атаку беспилотников, один из которых попал в известный 50-этажный бизнес-центр "Москва-Сити".

Момент попадания даже зафиксировали на видео, которое распространили россияне в соцсетях.

Пропагандистские СМИ тем временем пишут, что в Подмосковье российская ПВО якобы отразила атаки беспилотников на столицу. Такие заявления псевдожурналисты делают, ссылаясь на местные экстренные службы.

А мэр Москвы Собянин заявил, что неизвестные беспилотники, которые атаковали столицу государства-агрессора, якобы украинские. Московские власти информировали, что движение по Тестовской улице в районе «Москва-Сити» перекрыто. БПЛА там, по словам кремлевских шутов, повредили фасады на двух офисных башнях.

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