Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и артиллерией: что известно

Ночь на Днепропетровщине снова была тревожной.

Так, российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой. Последствия атаки уточняются. Однако известно, что обошлось без жертв.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, россияне дважды били по Никопольскому району из тяжелой артиллерии – под огнем были Мировская и Червоногригорьевская громады. Туда прилетело более полдесятка снарядов. К счастью, люди не пострадали.

В других городах и громадах области было спокойно, — добавил Лысак.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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