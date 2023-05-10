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  • Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

Сегодня 15:59
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С 1 апреля 2023 года в Днепропетровской области действует нерестовый запрет, но это не останавливает горе-рыбаков.

Новости Днепра про Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

Так, 6 мая водная полиция заметила на реке Днепр резиновую лодку, в которой находились двое мужчин. Они вытаскивали сетки со свежевыловленной рыбой. В частности, граждане выловили 16 карасей, 13 лещей, 2 карпа, 2 окуня, 2 рака и 1 плотву. Предварительно, сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила более 68,5 тыс. гривен.

Новости Днепра про Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

7 мая в Новокодакском районе инспекторы обнаружили автомобиль ВАЗ, который двигался во время комендантского часа. Его остановили. Во время проверки водителя и его транспортного средства полицейские обнаружили сетки, резиновую лодку и свежевыловленную рыбу: 60 карасей, 4 карпа, 23 леща и 1 сома. Предварительно, сумма ущерба составила почти 153 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Новости Днепра про Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

Новости Днепра про Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

Ночью 9 мая тоже в Новокодакском районе правоохранители заметили на реке резиновую лодку с неизвестным мужчиной. Тот пристал к берегу и вынес из лодки мешок. Патрульные подошли, чтобы проверить гражданина. В мешке они обнаружили сетку и свежевыловленную рыбу: 11 лещей, 3 сазана, 1 судак и 1 карась. Предварительно, сумма нанесенного ущерба составила более 34 тысяч гривен.

Новости Днепра про Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

Новости Днепра про Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

Во всех случаях, поскольку в действиях граждан были признаки уголовного преступления по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ, полицейские вызвали следственно-оперативную группу для фиксирования указанных фактов.

Не нарушайте нерестовый запрет!

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