Ночью по Днепропетровщине выпустили более 20 снарядов: есть разрушения

Под прицел врага попали Красногригорьевская громада, Марганец и Никополь. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.
В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.
В Красногригорьевской громаде последствия атаки устанавливаются.
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