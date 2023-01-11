Ночью по Днепропетровщине выпустили более 20 снарядов: есть разрушения

В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

Под прицел врага попали Красногригорьевская громада, Марганец и Никополь. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью 11 января российские оккупанты трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. По мирным городам и селам выпустили более 20 снарядов.

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