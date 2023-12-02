Ночью над Днепропетровщиной сбили ракету, — Лукашук

Сегодня ночью над Днепровским районом Воздушные Силы сбили ракету.

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

Ночью наши воздушные силы сбили над Днепровским районом области вражескую ракету. Спасибо защитникам и защитницам неба из ПВК «Восток», — говорится в сообщении.

Враг также стрелял по Красногригоревской общине Никопольского района.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Сейчас в Днепропетровской области объявлена ​​воздушная тревога, Воздушные Силы призывают всех оставаться в укрытиях.

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