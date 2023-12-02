Ночью над Днепропетровщиной сбили ракету, — Лукашук

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.
Ночью наши воздушные силы сбили над Днепровским районом области вражескую ракету. Спасибо защитникам и защитницам неба из ПВК «Восток», — говорится в сообщении.
Враг также стрелял по Красногригоревской общине Никопольского района.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Сейчас в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, Воздушные Силы призывают всех оставаться в укрытиях.
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