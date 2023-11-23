Ночью на Криворожье прогремел взрыв: враг атаковал объект инфраструктуры

К счастью, люди не пострадали.

Около полуночи в Криворожском районе прогремел взрыв. Как стало известно, враг направил ракету на объект инфраструктуры.

К счастью, без погибших и пострадавших.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также оккупанты ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Червоногригорьевскую громаду Никопольского района. К счастью, без разрушений и пострадавших.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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