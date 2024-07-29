Ночью на Днепропетровщине раздавались взрывы: что известно

Некоторые жители Днепропетровщины в ночь на 29 июля могли слышны взрывы.
Глава Днепропетровской ОВА в 23:29 сообщил о том, что над областью силы ПВК «Восход» сбили вражескую ракету.
Работа защитников неба прошла удачно. ПВК «Восход» уничтожили над областью вражескую ракету. Спасибо за защиту! — говорится в публикации.
В общей сложности этой ночью тревога звучала 3 раза. По состоянию на 07:00 все спокойно.
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