Ночные взрывы в Днепре и области: военные сбили три дрона-камикадзе

Как сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА, военные из воздушного командования «Схід» ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.
Крутые новости от наших защитников неба. Военные из воздушного командования «Схід» ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе. Слава нашим защитникам! – написал Валентин Резниченко.
Напомним, ранее мы писали, что ночь опять была неспокойной: два района области подверглись атакам.
Читайте также:
Автор:
Президент страны-террористки путин использует по меньшей мере трех двойников.
В Днепропетровской области за совершение ограбления правоохранители разыскивают Олега Головко.
В воскресенье, 30 октября, в Павлограде обнаружили расчлененное тело женщины.
Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
С самого утра жители Днепра жалуются на проблемы в работе Киевстара.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна готова поучаствовать в восстановлении Днепропетровщины после войны.
В приложении "Дия" началась регистрация кандидатов на льготное жилищное кредитование. Льготная ипотека под 3% "єОселя" доступна даже во время войны. Правда, получить ее сейчас смогут не все, а лишь определенные категории граждан.
Будьте осторожны!
Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ и не прекращают ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Никопольщина подверглась нападению. Российские оккупанты нанесли удары по двум населенным пунктам из тяжелой артиллерии и ракет «Град». Люди невредимы.
В Кривом Роге задержанный мужчина предложил патрульным взятку в 20 тысяч гривен за то, чтобы они не привлекали его к уголовной ответственности.
В ноябре в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ в интернет, несмотря на перебои с электроснабжением.
28 октября остановилось сердце сержанта ВСУ из Днепропетровской области Геннадия Лавриненко. Произошло это при исполнении служебных обязанностей. Мужчине навсегда 58-лет. У него остались жена и две дочери.
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!