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Ночные взрывы в Днепре и области: военные сбили три дрона-камикадзе

Сегодня 10:27
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Сегодня ночью жители Днепропетровской области могли слышать взрывы.

Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре и области: военные сбили три дрона-камикадзе

Как сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА, военные из воздушного командования «Схід» ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.

Крутые новости от наших защитников неба. Военные из воздушного командования «Схід» ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе. Слава нашим защитникам! – написал Валентин Резниченко.

Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре и области: военные сбили три дрона-камикадзе

Напомним, ранее мы писали, что ночь опять была неспокойной: два района области подверглись атакам.

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Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре и области: военные сбили три дрона-камикадзеУкраїнська Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре и области: военные сбили три дрона-камикадзеРусский

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