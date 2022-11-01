Ночные взрывы в Днепре и области: военные сбили три дрона-камикадзе

Напомним, ранее мы писали, что ночь опять была неспокойной: два района области подверглись атакам.

Крутые новости от наших защитников неба. Военные из воздушного командования «Схід» ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе. Слава нашим защитникам! – написал Валентин Резниченко.

Как сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА, военные из воздушного командования «Схід» ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.

Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

В воскресенье, 30 октября, в Павлограде обнаружили расчлененное тело женщины.

В Днепропетровской области за совершение ограбления правоохранители разыскивают Олега Головко.

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