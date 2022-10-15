Ночные взрывы на Днепропетровщине: что произошло

Как сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА, военные из воздушного командования «Схід» в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136».
Три над Криворожским районом, два – над Никопольским.
Удачная ночная охота наших защитников неба. Слава нашим защитникам, – отметил Валентин Резниченко.
Читайте также:
Автор:
Сегодня утром российские оккупанты снова нанесли удар по Никополю.
Россияне продолжают системный террор Запорожской области.
Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
Эта змея абсолютно безопасна для человека.
Сегодня утром российские оккупанты снова нанесли удар по Никополю.
Россияне продолжают системный террор Запорожской области.
Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
Зонт можно оставлять дома!
Мобилизация в Украине длится уже восьмой месяц. Повестки приходят всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если они не освобождены от военной службы по ряду причин. Те, у кого нет военного опыта, также могут быть призваны воевать, но…
Каменская полиция задержала 20-летнего парня за кражу благотворительной коробки.
Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года.
В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО и активно использовал авиацию. Тем временем наши герои нанесли россиянам значительные потери.
АО «Днепрогаз» продолжает устанавливать счетчики газа потребителям и информирует о том, что нужно знать потребителям об этой процедуре.
В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!