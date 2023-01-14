Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
К счастью, никто из мирного населения не пострадал.
«Под удар, как и прошлой ночью, попала Марганецкая громада. Туда враг направил с полтора десятка смертоносных снарядов. Люди целы», — уточнил Резниченко.
Сейчас сотрудники ГСЧС обследуют пораженные территории и выясняют последствия атак.
Также областной голова добавил, что в других районах ночь была относительно спокойной — без тревог и чрезвычайных ситуаций.
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