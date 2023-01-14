Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии

Ночью 14 января российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Больше всего пострадала Марганецкая громада.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

К счастью, никто из мирного населения не пострадал.

«Под удар, как и прошлой ночью, попала Марганецкая громада. Туда враг направил с полтора десятка смертоносных снарядов. Люди целы», — уточнил Резниченко.

Сейчас сотрудники ГСЧС обследуют пораженные территории и выясняют последствия атак.

Также областной голова добавил, что в других районах ночь была относительно спокойной — без тревог и чрезвычайных ситуаций.

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