Ночь может быть сложной: жителей Днепра призвали реагировать на тревогу

Пожалуйста, прислушивайтесь к советам и берегите себя!

Ночь может быть сложной. На сирены реагируем. Пожалуйста, без паники и с соблюдением всех правил безопасности. И, конечно, – информационная тишина, – призвал Лукашук.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также попросил жителей Днепропетровщины быть осторожными и соблюдать информационную тишину.

В ближайшее время я прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Не забывайте об укрытиях и правилах двух стен. Берегите себя и своих родных! – написал он.

Об этом написал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Жителей Днепра и области призвали ночью не игнорировать тревогу.

Пожалуйста, берегите себя!

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