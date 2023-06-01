Ночь может быть сложной: жителей Днепра призвали реагировать на тревогу

Жителей Днепра и области призвали ночью не игнорировать тревогу.
Об этом написал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В ближайшее время я прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Не забывайте об укрытиях и правилах двух стен. Берегите себя и своих родных! – написал он.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также попросил жителей Днепропетровщины быть осторожными и соблюдать информационную тишину.
Ночь может быть сложной. На сирены реагируем. Пожалуйста, без паники и с соблюдением всех правил безопасности. И, конечно, – информационная тишина, – призвал Лукашук.
Пожалуйста, прислушивайтесь к советам и берегите себя!
Верим в наших защитников!
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