Ночь массированных атак: оккупанты обстреляли 4 района Днепропетровской области

Ночью 10 октября российские оккупанты не прекращали обстрелы Днепропетровской области. По 4 районам ударили из «Ураганов», «Градов» и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никопольском районе обстреляли 3 громады — Никопольскую, Красногригоревскую и Мировскую.

В Никополе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрела обесточены дома более 2 000 никопольчан. Большинство энергетики уже подключили.

Также из-за российских снарядов пострадали больница, лицей, почта, аптека, офис страховой компании, библиотека, магазины, кафе, парикмахерская и стоянка. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевской и Мировской громадах продолжаются обследования территорий – информация уточняется.

В Криворожском районе враг «Ураганами» ударил по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

В Синельниковский и Павлоградский районы около полуночи россияне направили ракеты. Обе были уничтожены ПВО.

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