Ночь массированных атак: оккупанты обстреляли 4 района Днепропетровской области

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В Никопольском районе обстреляли 3 громады — Никопольскую, Красногригоревскую и Мировскую.
В Никополе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрела обесточены дома более 2 000 никопольчан. Большинство энергетики уже подключили.
Также из-за российских снарядов пострадали больница, лицей, почта, аптека, офис страховой компании, библиотека, магазины, кафе, парикмахерская и стоянка. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В Красногригорьевской и Мировской громадах продолжаются обследования территорий – информация уточняется.
В Криворожском районе враг «Ураганами» ударил по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.
В Синельниковский и Павлоградский районы около полуночи россияне направили ракеты. Обе были уничтожены ПВО.
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