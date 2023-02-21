Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

Сегодня 07:15
просмотров

В январе власти Германии запустили бесплатный гуманитарный поезд для украинских беженцев, который перевозит их из города Перемышль в Ганновер. Планировалось, что поезд будет курсировать до февраля, но на днях было объявлено, что бесплатные рейсы для украинцев будут доступны также еще и в марте.

Новости Днепра про Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

В Telegram-канале «Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд» появилась информация о том, что поезд будет отправляться из соседней страны по нечетным датам в марте. По дороге предусмотрена только одна транзитная остановка – во Франкфурте-на-Одере. В обратном направлении в Польшу состав будет ехать без пассажиров.

 

 

График движения поезда на март 2023:

  • Перемышль – отправление в 22:30;
  • Франкфурт-на-Одере (транзитная остановка) – 10:00 (+-1 час);
  • Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (+-1 час).

Никаких билетов на гуманитарный поезд покупать не нужно, так как рейсы бесплатные, за счет Германии. Поэтому если кому-то предложат купить билет, то нужно знать, что это аферисты. 

Те, кто хочет выехать в Германию с целью эвакуации, должны прибыть на платформу в нужное время. На месте есть волонтеры и работники Красного Креста, которым можно задать нужные вопросы.

При посадке действует приоритет: сначала в поезд заходят люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.

Читайте также:

Новости Днепра про Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженцівУкраїнська Новости Днепра про Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженцівРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вечная память: погиб 21-летний воин из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Вечная память: погиб 21-летний воин из Днепропетровщины

    Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевой задачи…

    В Днепре обнаружили новые случаи коронавируса: ситуация за сутки
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    В Днепре обнаружили новые случаи коронавируса: ситуация за сутки

    В Днепре коронавирус выявили у 27 человек за минувшие сутки.

    Вбивця був у сусідній кімнаті: у Павлограді жінка знайшла квартиранта мертвим
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Вбивця був у сусідній кімнаті: у Павлограді жінка знайшла квартиранта мертвим

    В Павлограде Днепропетровской области женщина пришла проведать своего квартиранта и…

    РФ обстреливает гражданские объекты, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    РФ обстреливает гражданские объекты, — Генштаб

    Оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов в Херсонской области, а ВСУ…

    Последние новости

    Вечная память: погиб 21-летний воин из Днепропетровщины
    Вечная память: погиб 21-летний воин из Днепропетровщины

    Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевой задачи погиб 21-летний Сергей Герасимов из Днепропетровской области.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 21 февраля: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре во вторник, 21 февраля: ожидается мелкий дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре обнаружили новые случаи коронавируса: ситуация за сутки
    В Днепре обнаружили новые случаи коронавируса: ситуация за сутки

    В Днепре коронавирус выявили у 27 человек за минувшие сутки.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Вбивця був у сусідній кімнаті: у Павлограді жінка знайшла квартиранта мертвим
    Вбивця був у сусідній кімнаті: у Павлограді жінка знайшла квартиранта мертвим

    В Павлограде Днепропетровской области женщина пришла проведать своего квартиранта и нашла его мертвым. В квартире в этот момент находился убийца мужчины, который кинулся на хозяйку.

    Вчера 21:15
    просмотров
    РФ обстреливает гражданские объекты, — Генштаб
    РФ обстреливает гражданские объекты, — Генштаб

    Оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов в Херсонской области, а ВСУ атаковали районы сосредоточения личного состава и военной техники РФ.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины
    В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины

    Вечером 20 февраля на «101» поступило сообщение о том, что в Ломовском канале Днепра, неподалеку от улицы Высоцкого, обнаружено тело без признаков жизни.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Деревянная лавка и острые «списы»: как выглядел экстремальный аттракцион в парке Шевченко в Днепре в 1900 году (ФОТО)
    Деревянная лавка и острые «списы»: как выглядел экстремальный аттракцион в парке Шевченко в Днепре в 1900 году (ФОТО)

    Жители Днепра  более 100 лет назад очень любили экстремальный отдых. В сети появились фотографии одной из первых каруселей города, установленной в нынешнем парке Шевченко.

    Вчера 19:20
    просмотров
    Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля
    Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля

    Коммунальщики продолжают выполнять работу для полноценного получения днепрянами коммунальных услуг.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО
    Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО

    В Украине несколько изменился перечень территорий, на которых проходят активные боевые действия, или возможно их проведение в ближайшее время. Граждане, переехавшие с этих территорий, имеют право на соответствующий статус, а также на выплаты ВПЛ. Следовательно, кто-то из переселенцев может получить…

    Вчера 18:45
    просмотров
    Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины
    Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Вчера 18:41
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх