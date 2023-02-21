Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

В январе власти Германии запустили бесплатный гуманитарный поезд для украинских беженцев, который перевозит их из города Перемышль в Ганновер. Планировалось, что поезд будет курсировать до февраля, но на днях было объявлено, что бесплатные рейсы для украинцев будут доступны также еще и в марте.

В Telegram-канале «Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд» появилась информация о том, что поезд будет отправляться из соседней страны по нечетным датам в марте. По дороге предусмотрена только одна транзитная остановка – во Франкфурте-на-Одере. В обратном направлении в Польшу состав будет ехать без пассажиров.

График движения поезда на март 2023:

Перемышль – отправление в 22:30;

Франкфурт-на-Одере (транзитная остановка) – 10:00 (+-1 час);

Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (+-1 час).

Никаких билетов на гуманитарный поезд покупать не нужно, так как рейсы бесплатные, за счет Германии. Поэтому если кому-то предложат купить билет, то нужно знать, что это аферисты.

Те, кто хочет выехать в Германию с целью эвакуации, должны прибыть на платформу в нужное время. На месте есть волонтеры и работники Красного Креста, которым можно задать нужные вопросы.

При посадке действует приоритет: сначала в поезд заходят люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.

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