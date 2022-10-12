Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, — Резніченко

Глава «Днепрова» Валентин Резниченко показал, как восстанавливается Никополь после вражеских обстрелов, которые не утихают уже три месяца.

С 12 июля Никополь под постоянным огнем противника.

Три месяца…

Местные жители уже отличают выстрелы от «Градов», «Ураганов», тяжелой артиллерии и минометов.

Коммунальные службы уже знают, какие разрушения наносит это оружие и как с ними бороться.

Спасибо всем, кто каждый день восстанавливает город после страшных ударов и защищает его мирную жизнь.

Спасибо коммунальным службам, энергетикам, транспортникам, спасателям и каждому жителю…

Спасибо мэрии Никополя и главе города Александру Саюку.

Очень сложно. Ноют раны.



Русские думают, что из-за этих ран мы сдадим наши города и села.

Но мы стоим, мы будем стоять и все восстанавливать», — заверил глава региона.