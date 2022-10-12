Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, — Резніченко

С 12 июля Никополь под постоянным огнем противника.
Три месяца…
Местные жители уже отличают выстрелы от «Градов», «Ураганов», тяжелой артиллерии и минометов.
Коммунальные службы уже знают, какие разрушения наносит это оружие и как с ними бороться.
Спасибо всем, кто каждый день восстанавливает город после страшных ударов и защищает его мирную жизнь.
Спасибо коммунальным службам, энергетикам, транспортникам, спасателям и каждому жителю…
Спасибо мэрии Никополя и главе города Александру Саюку.
Очень сложно. Ноют раны.
Русские думают, что из-за этих ран мы сдадим наши города и села.
Но мы стоим, мы будем стоять и все восстанавливать», — заверил глава региона.
Он показал фотографии разрушенного и отреставрированного дома в городе.
Читайте также:
Автор:
День сегодня был неспокойным. Оккупанты нанесли удар по Каменскому району,…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага…
Сегодня вся страна встала на поддержку ВСУ. Особенно трогательно это…
В Каменском вечером произошло серьезное ДТП.
День сьогодні був неспокійним. Окупанти нанесли удар по Кам’янському району, знову поцілили по енергетичній інфраструктурі, передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук а.
День сегодня был неспокойным. Оккупанты нанесли удар по Каменскому району, снова попали по энергетической инфраструктуре, передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях. .
Сегодня вся страна встала на поддержку ВСУ. Особенно трогательно это выглядит, когда это делают дети.
В Каменском вечером произошло серьезное ДТП.
Этот отопительный сезон будет очень тяжелым для Днепропетровщины и всей Украины.
На бывшей улице Полицейской в Днепре находится один из самых необычных домов города – особняк инженера Непокойчицкого. Историки называют дом образцом местной вариации стиля модерн. Возвели его более 100 лет назад. Таких домов было очень мало в тогдашнем Днепре.
Светлая память!
В оперативном командовании "Юг" подтвердили освобождение еще 5 населенных пунктов в Криворожском направлении.
В ходе обстрела Никополя вечером 11 октября пострадала 6-летняя девочка и ее мать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!