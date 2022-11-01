Ніч знову видалася неспокійною: два райони області зазнали атак

Никопольская область подверглась нападению. Российские оккупанты нанесли удары по двум населенным пунктам из тяжелой артиллерии и ракет «Град». Люди невредимы.

В Никополе изуродованы почти десяток пятиэтажек и один частный дом, автомобили, детские сады, аптека, банк и парикмахерская.

В Марганецкой громаде повреждена электросеть, без электричества остались 10 тысяч семей. Из-за вражеского обстрела насосная станция была обесточена, около 40 тысяч абонентов остались без водоснабжения. Сейчас электроснабжение восстановлено, проблема с водой практически решена.

В небе над регионом ночью наши защитники сбили три вражеских беспилотника-камикадзе.

В остальных районах региона все спокойно, ночь прошла без особых ситуаций. Показатели радиационного фона в Днепропетровской области в норме.

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