Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работы

В Днепре из-за аварийно-восстановительных работ прекращено водоснабжение ряда улиц.

из-за аварийных работ на ул. Алана Шепарда, 9. Прекращено водоснабжение улиц:

Криворожская,

Кедрина,

Титова,

Новокрымская,

Академика Янгеля,

Алана Шепарда,

Литовская,

Строителей,

Юрия Савченко,

Надежды Алексеенко.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

По состоянию на 18.00 завершены аварийные работы на ул. Ляшко-Попеля, 36. Возобновлена подача воды в домах №30-36 на ул. Ляшко-Попеля и на станции Лоцманская.

Также уже завершены работы на перекрестке ул. Янтарная и Калиновая и восстановлено водоснабжение у жителей таких улиц: Таушева, Никитинская, Спартака, Дружная, Универсальная и дома № 1-59 по ул. Богомаза.

Кроме того, возобновлена работа теплораспределительного пункта и водоснабжения на ул. Универсальная, 27-29, переулок Универсальный, 6, 7, 7А, ул. Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44.

По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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