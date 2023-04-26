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Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работы

Сегодня 19:45
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В Днепре из-за аварийно-восстановительных работ прекращено водоснабжение ряда улиц.

Новости Днепра про Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работы

из-за аварийных работ на ул. Алана Шепарда, 9. Прекращено водоснабжение улиц:

  • Криворожская,
  • Кедрина,
  • Титова,
  • Новокрымская,
  • Академика Янгеля,
  • Алана Шепарда,
  • Литовская,
  • Строителей,
  • Юрия Савченко,
  • Надежды Алексеенко.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

По состоянию на 18.00 завершены аварийные работы на ул. Ляшко-Попеля, 36. Возобновлена подача воды в домах №30-36 на ул. Ляшко-Попеля и на станции Лоцманская.

Также уже завершены работы на перекрестке ул. Янтарная и Калиновая и восстановлено водоснабжение у жителей таких улиц: Таушева, Никитинская, Спартака, Дружная, Универсальная и дома № 1-59 по ул. Богомаза.

Кроме того, возобновлена работа теплораспределительного пункта и водоснабжения на ул. Универсальная, 27-29, переулок Универсальный, 6, 7, 7А, ул. Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44.

По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работыУкраїнська Новости Днепра про Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работыРусский

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