Нет ни на одной карте: как выглядит тайный крохотный островок возле Гаванской в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали о небольшом островке под названием «Мойка». Он находится на реке и пользуется популярностью среди рыбаков и любителей уединенного отдыха.
Остров называется «Мойка». Откуда пошло такое название – неизвестно. Скорее всего во время, когда еще уровень воды в Днепре был ниже, чем сейчас – то есть в начале прошлого века, сюда ходили «мыть» свои вещи жители близлежащей территории. Остров мог быть больше по размерам, чем сегодня. Остров небольшой – около километра в длину и около 750 метров в ширину. Рядом есть небольшой причал. Вся его территория сплошь заросла деревьями, кустами и травой. У берега много кувшинок.
Неизвестно, отдыхали ли на этом острове раньше любители пляжного или активного отдыха, но сегодня это любимое место рыбаков. Некоторые утверждают, что тут даже растут съедобные грибы.
«Отличное место для отдыха, много зелени. Есть грибы. Природа во всей красе, но приезжающие рыбаки часто не убирают после себя, что портит весь вид. Если не знать места – к острову сложно подобраться, так как тут деревьев очень много, они торчат буквально из воды», — рассказывает житель Днепра Артем Миронов.
На острове можно встретить лягушек и чаек. Никаких свидетельство о том, что когда-то тут было место для отдыха горожан – нет.
фото:А. Марков, С. Пасичник
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