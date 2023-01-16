Несут цветы и игрушки: как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО)

Суббота. 14 января. Праздник. Днепряне собираются всей семьей, чтобы отпраздновать. В том числе и жители дома на Набережной Победы.

Но никто из них не догадывается, что этот день станет самым черным в их жизни, а для некоторых, к сожалению, последним.

В 14:01 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, а примерно через час в Днепре раздался взрыв – российская ракета попала в многоэтажку, разрушив два подъезда, а вместе с ними десятки жизней.

Спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются и поныне. Пока известно о 40 погибших, среди них дети. Также 75 горожан получили ранения, некоторые в больнице, среди них – в тяжелом состоянии.

Как сейчас выглядит дом, разрушенный российской ракетой, смотрите в фоторепортаже от Dnepr.info.

В этом доме жили более 1000 человек, у каждого были планы на будущее, но их разрушили россияне.

Больно. Но расплата обязательно настанет.

На месте ракетного удара появилась «остановка скорби».

Неравнодушные горожане несут туда игрушки, цветы и свечи.

Нет слов…

В той части дома, что ближе к кольцу, дали свет.

Россияне обязательно будут отвечать за свои преступления, за каждую невинную жизнь.

Не простим! Отомстим!

Напомним, ранее мы писали: Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре.

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