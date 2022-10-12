Неспокойный день: окупанты опять ударили по инфраструктуре Каменскому району

День сегодня был неспокойным. Оккупанты нанесли удар по Каменскому району, снова попали по энергетической инфраструктуре, передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, есть масштабные разрушения. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

“Напоминаю о важности минимизации потребления электроэнергии. Сейчас одна из наших главных задач – сбережение ресурсов. По другим районам области – день прошел тихо”, — добавил Лукашук.

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