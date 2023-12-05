Неспокойная ночь: в Днепре горели два автомобиля, дом и огромное складское помещение (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня за ночь в Днепре произошло несколько пожаров – горели два автомобиля, дом и складское помещение.
Так, в 23:54 на линию «101» сообщили, что на улице Калиновой возле многоэтажки на временной остановке горят два легковых автомобиля – BMW 525IX и Daewoo LANOS.
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил BMW и повредил Daewoo LANOS. Общая площадь пожара составила 4 кв. м. К счастью, никто не пострадал.
Позже в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на проспекте Богдана Хмельницкого – там в одноэтажном складском помещении горело оборудование и продукция на площади 400 кв. м. Пожар ликвидировали. Без пострадавших.
А под утро на линию «101» сообщили, что на улице Незламна на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом. Огонь охватил крышу и перекрытие дома на площади 30 кв. м. Возгорание ликвидировали в 05:34. К счастью, никто не пострадал.
Всего к тушению ночных пожаров привлекли 48 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
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