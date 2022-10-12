Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського району

За його словами, є масштабні руйнування. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
“Нагадую про важливість мінімізації споживання електроенергії. Нині одне з наших головних завдань – заощадження ресурсів. Щодо інших районів області – день минув тихо”, -додав Лукашук.
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День сегодня был неспокойным. Оккупанты нанесли удар по Каменскому району, снова попали по энергетической инфраструктуре, передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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