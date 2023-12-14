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  • Несовершеннолетнюю девушку, которая исчезла в Кривом Роге несколько дней назад, нашли с порезанными венами

Несовершеннолетнюю девушку, которая исчезла в Кривом Роге несколько дней назад, нашли с порезанными венами

Сегодня 17:29
просмотров

Сейчас она в больнице.

Новости Днепра про Несовершеннолетнюю девушку, которая исчезла в Кривом Роге несколько дней назад, нашли с порезанными венами

Во вторник, 12 декабря, в Кривом Роге исчезла 15-летняя девушка. Ее родители обратились в полицию за помощью.

Сегодня стало известно, что несовершеннолетнюю обнаружили на крыше многоэтажки с переохлаждением и порезанными венами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что школьница поехала на празднование дня рождения к друзьям. Однако домой не вернулась. Девушка хотела совершить самоубийство из-за ссоры с парнем.

К счастью, несовершеннолетнюю вовремя обнаружили. Сейчас она находится в больнице. Угрозы ее жизни нет.

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Новости Днепра про Несовершеннолетнюю девушку, которая исчезла в Кривом Роге несколько дней назад, нашли с порезанными венамиУкраїнська Новости Днепра про Несовершеннолетнюю девушку, которая исчезла в Кривом Роге несколько дней назад, нашли с порезанными венамиРусский

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