Несовершеннолетние сотворили культ подозреваемого в убийстве Фарион: в ТикТок распространяется новый «тренд»

В ТикТоке несется странный тренд.

Убийство общественного деятеля Ирины Фарион все еще горячая тема. Пока следователи собирают доказательную базу против жителя Днепра, подозреваемого в совершении этого преступления, в ТикТок несется новый тренд. На это обратили внимание СМИ.

Подростки массово покупают и надевают наряды, в которых якобы был убийца Фарион. Они публикуют видео, где утверждают, что настоящие убийцы языковеда. Они называют подозреваемого своим кумиром.

За хештегом #фариофф уже можно найти более 800 видеозаписей, авторы которых либо говорят по-русски, либо записывают тиктоки под русскую музыку. Поэтому пользователи платформы подозревают, что тренд может быть российским ИПСО. Впрочем, доказательств этому нет. Вероятно, это просто очередное «развлечение» подростков и через несколько дней тренд уйдет в историю.

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