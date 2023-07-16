Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Несмотря на жару: днепряне выстроились в километровую очередь в Зеленом Гаю ради бесплатной пиццы (ВИДЕО)

Несмотря на жару: днепряне выстроились в километровую очередь в Зеленом Гаю ради бесплатной пиццы (ВИДЕО)

Сегодня 14:33
просмотров

Для днепрян 15-16 июля устроили праздник выходного дня, во время которого, в частности, горожан бесплатно угощают пиццей. Вкусность даром так сильно подкупила жителей Днепра, что они уже второй день подряд ради нее выстраиваются в километровую очередь.

Новости Днепра про Несмотря на жару: днепряне выстроились в километровую очередь в Зеленом Гаю ради бесплатной пиццы (ВИДЕО)

В воскресенье, 16 июля, такую картинку можно увидеть в Зеленом Гаю. Тысячи днепрян стоят под палящим солнцем и ждут, когда подойдет их очередь попробовать кусочек бесплатной пиццы.

В сети распространяют соответствующие видеокадры.

Известно, что праздник выходного дня устроило КП Городская инфраструктура. Настоящей итальянской пиццей желающих угощают шотландская благотворительная организация SIOBHANS TRUST и запорожский Благотворительный фонд «М.Р.І.Я».

В субботу, 15 июля, такие же длинные очереди за пиццей можно было встретить в парке Шевченко. Видео оттуда — смотрите в нашем материале.

Читайте также:

Новости Днепра про Несмотря на жару: днепряне выстроились в километровую очередь в Зеленом Гаю ради бесплатной пиццы (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Несмотря на жару: днепряне выстроились в километровую очередь в Зеленом Гаю ради бесплатной пиццы (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Гаванской слышали выстрелы: водитель грузовика получил огнестрельное ранение
Новости Днепра
Сегодня 13:58
В Днепре на Гаванской слышали выстрелы: водитель грузовика получил огнестрельное ранение

В пятницу, 14 июля, в Днепре на улице Гаванской слышали…

Настоящий гигант: на Днепропетровщине нашли самого большого кузнечика Европы
Новости Днепра
Сегодня 13:31
Настоящий гигант: на Днепропетровщине нашли самого большого кузнечика Европы

Биолог Светлана Кияк нашла в Днепропетровской области самого большого кузнечика…

В Днепре планируется масштабное отключение газа: адреса и даты
Новости Днепра
Сегодня 12:26
В Днепре планируется масштабное отключение газа: адреса и даты

В Днепре, а также некоторых городах и селах района в…

В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:09
В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

В воскресенье, 16 июля, в Днепре на перекрестке улиц Гоголя…

Последние новости

В Днепре на Гаванской слышали выстрелы: водитель грузовика получил огнестрельное ранение
В Днепре на Гаванской слышали выстрелы: водитель грузовика получил огнестрельное ранение

В пятницу, 14 июля, в Днепре на улице Гаванской слышали выстрелы. Появились некоторые подробности инцидента.

Сегодня 13:58
4
просмотров
Настоящий гигант: на Днепропетровщине нашли самого большого кузнечика Европы
Настоящий гигант: на Днепропетровщине нашли самого большого кузнечика Европы

Биолог Светлана Кияк нашла в Днепропетровской области самого большого кузнечика Европы - дыбку степную. Она занесена в Красную книгу Украины.

Сегодня 13:31
3
просмотров
В Днепре планируется масштабное отключение газа: адреса и даты
В Днепре планируется масштабное отключение газа: адреса и даты

В Днепре, а также некоторых городах и селах района в течение следующей недели будут отключать газоснабжение. Это связано с плановыми ремонтными работами.

Сегодня 12:26
4
просмотров
В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)
В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

В воскресенье, 16 июля, в Днепре на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского произошло ДТП с участием велосипедиста. Двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем SsangYong.

Сегодня 12:09
2
просмотров
В Днепре сообщили о минировании более 50 объектов: угрожали взорвать школы, «Мост-сити» и суды
В Днепре сообщили о минировании более 50 объектов: угрожали взорвать школы, «Мост-сити» и суды

В субботу, 15 июля, в call-центр СБУ поступило сразу два сообщения о минировании. Специалистам пришлось проверить 58 объектов.

Сегодня 10:14
2
просмотров
В Кривом Роге на «АрселорМиттал» нашли мертвого работника: что известно
В Кривом Роге на «АрселорМиттал» нашли мертвого работника: что известно

В Кривом Роге на крупнейшем предприятии горно-металлургического комплекса Украины "АрселорМиттал" нашли труп мужчины.

Сегодня 09:20
4
просмотров
Пострадали ребенок и мужчина: в Днепровском районе горел жилой дом (ФОТО)
Пострадали ребенок и мужчина: в Днепровском районе горел жилой дом (ФОТО)

В воскресенье, 16 июля, на улице Степной села Малая Петриковка Днепровского района горел жилой дом.

Сегодня 08:49
4
просмотров
В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в продуктовом магазине
В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в продуктовом магазине

В воскресенье, 16 июля, в Днепре на улице Генерала Пушкина Шевченковского района горел продуктовый магазин.

Сегодня 08:38
3
просмотров
Погода на 16 июля: в Днепре будет ясно и достаточно жарко
Погода на 16 июля: в Днепре будет ясно и достаточно жарко

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре с 17 по 20 июля будут выключать свет на 10 часов: все адреса
В Днепре с 17 по 20 июля будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Подготовьтесь!

Вчера 20:14
20
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх