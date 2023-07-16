Несмотря на жару: днепряне выстроились в километровую очередь в Зеленом Гаю ради бесплатной пиццы (ВИДЕО)

Для днепрян 15-16 июля устроили праздник выходного дня, во время которого, в частности, горожан бесплатно угощают пиццей. Вкусность даром так сильно подкупила жителей Днепра, что они уже второй день подряд ради нее выстраиваются в километровую очередь.

В воскресенье, 16 июля, такую картинку можно увидеть в Зеленом Гаю. Тысячи днепрян стоят под палящим солнцем и ждут, когда подойдет их очередь попробовать кусочек бесплатной пиццы.

В сети распространяют соответствующие видеокадры.

Известно, что праздник выходного дня устроило КП Городская инфраструктура. Настоящей итальянской пиццей желающих угощают шотландская благотворительная организация SIOBHANS TRUST и запорожский Благотворительный фонд «М.Р.І.Я».

В субботу, 15 июля, такие же длинные очереди за пиццей можно было встретить в парке Шевченко. Видео оттуда — смотрите в нашем материале.

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