Несмотря на войну, увеличилось количество миллионеров: сколько их в Днепре и области

В Днепропетровской области прибавилось 96 миллионеров.

Об этом говорится в сообщении Днепропетровского филиала Государственной налоговой службы.

Доход более чем в 1 миллион в 2023 году задекларировали 459 жителей Днепропетровской области. Таковы результаты кампании по декларированию ГНС за 2023 год.

Общая сумма таких доходов составляет 14 млрд 686,17 млн грн, к уплате заявлено 143,13 млн грн налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).

За 2023 год более 1 млн грн задекларировали 469 жителей Днепропетровщины, общая сумма налогооблагаемого задекларированного дохода составила 12 млрд 281,17 млн грн, сумма НДФЛ к уплате — 87,34 млн гривен.

В предыдущий раз доход более чем в 1 миллион гривен задекларировали 373 человека. Можно предположить, что за год в области стало на 96 миллионеров больше. Заметим, что миллионерами можно считать и людей, заработавших всего 1 млн, но и заработавших десятки миллионов.

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