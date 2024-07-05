Несло на бетонные опоры моста: в Днепре шесть человек ночью застряли на дрейфующем катере (ВИДЕО)

В Днепре водный патруль спас людей из катера, дрейфующего по реке.
Как рассказали в патрульной полиции, на днях шесть днепрян стали заложниками плавсредства, которое унесло течением от берега. Отдыхающие объяснили, что хотели сделать красивое фото, но катер сломался, поэтому они застряли посреди реки ночью.
Люди призывали на помощь полицию.
Инспекторы роты по обслуживанию водных объектов Вячеслав Крат, Вячеслав Панченко, Александр Филенко и Андрей Тесля смогли в темное время суток оперативно обнаружить отдыхающих на дрейфующем катере посреди Днепра и вовремя отбуксировали их к берегу, ведь катер несло прямо на бетонные опоры.
Теперь с людьми все хорошо.
Читайте также:
Автор:
Аварийный вечер в Днепре.
В Днепре внезапная непогода снова наделала беды.
Раньше у вокзала в Днепре был ресторан. Заведение пользовалось популярностью…
В Днепре из-за непогоды транспорт курсирует по оперативному расписанию.
Аварийный вечер в Днепре.
В Днепре внезапная непогода снова наделала беды.
Раньше у вокзала в Днепре был ресторан. Заведение пользовалось популярностью у всех горожан. Ранее на месте ресторана был сад с летним театром.
В Днепре из-за непогоды транспорт курсирует по оперативному расписанию.
Через 20 минут Днепр превратился в Венецию.
Раритетный автомобиль собрали в Днепре.
В Днепре между жилыми кварталами стоит старинный паровоз.
В Днепре возобновили движение трамваев по проспекту Богдана Хмельницкого.
История реки Самара неразрывно связана с казаками. На ее берегах они жили семьями, строили крепости, зимовали. Реку они называли «святой» так как считали, что она оберегает и помогает укрыться от врагов.
Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!