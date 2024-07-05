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  • Несло на бетонные опоры моста: в Днепре шесть человек ночью застряли на дрейфующем катере (ВИДЕО)

Несло на бетонные опоры моста: в Днепре шесть человек ночью застряли на дрейфующем катере (ВИДЕО)

Сегодня 18:52
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Экстремально завершился отдых для шести жителей Днепра.

Новости Днепра про Несло на бетонные опоры моста: в Днепре шесть человек ночью застряли на дрейфующем катере (ВИДЕО)

В Днепре водный патруль спас людей из катера, дрейфующего по реке.

Как рассказали в патрульной полиции, на днях шесть днепрян стали заложниками плавсредства, которое унесло течением от берега. Отдыхающие объяснили, что хотели сделать красивое фото, но катер сломался, поэтому они застряли посреди реки ночью.

Люди призывали на помощь полицию.

Инспекторы роты по обслуживанию водных объектов Вячеслав Крат, Вячеслав Панченко, Александр Филенко и Андрей Тесля смогли в темное время суток оперативно обнаружить отдыхающих на дрейфующем катере посреди Днепра и вовремя отбуксировали их к берегу, ведь катер несло прямо на бетонные опоры.

Теперь с людьми все хорошо.

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Новости Днепра про Несло на бетонные опоры моста: в Днепре шесть человек ночью застряли на дрейфующем катере (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Несло на бетонные опоры моста: в Днепре шесть человек ночью застряли на дрейфующем катере (ВИДЕО)Русский

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