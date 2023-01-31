Несколько раз ударил таксиста дубинкой по голове: в Каменском избили водителя

30 січня затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Інцидент стався 29 січня. 32-річний чоловік викликав таксі для поїздки на лівобережну частину міста. Під час руху між пасажиром та водієм виник конфлікт, під час якого містянин кілька разів ударив таксиста кийком по голові. Водій зупинився та вийшов з авто. Нападник скористався моментом і вкрав із салону гроші та документи, після чого втік.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Днепр получил города-побратима Кёльна два школьных автобуса для выездов на…

Дети будут ездить с комфортом: Днепру из Кельна передали современные школьные автобусы Днепр получил города-побратима Кёльна два школьных автобуса для выездов на образовательные или соревнования мероприятия или олимпиады. просмотров

На улицы Днепра выехала спецтехника: какая ситуация в городе В Днепре 31 января пошел снег, поэтому представители коммунальных служб привлекли к работам посыпочно-снегоуборочную спецтехнику. просмотров

Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января 1 января в Днепре продолжают действовать стабилизационные графики отключения света, поэтому у жителей домов некоторых улиц могут возникать перебои с водой и отоплением. 0 просмотров

В центре Днепра задержали боевика «ЛНР» В центре Днепра возле одного из торговых центров правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который согласно правоохранительным базам данных числится, как причастный к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР". 0 просмотров

В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО) В Днепре воспитанники и мастерицы Дворца творчества детей и юношества украшают петриковской росписью тубусы от 60- и 82-миллиметровых мин, которыми наши военные активно уничтожают врага на фронте. 0 просмотров

Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО) Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов. Частично туда перенесли могилы с некрополя, что находился на развилке неподалеку проспекта Богдана Хмельницкого, но в основном тут хоронили известный людей Днепра: военных героев, ученых, спортсменов. Его можно сравнить с… просмотров