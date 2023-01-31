Несколько раз ударил таксиста дубинкой по голове: в Каменском избили водителя

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
Інцидент стався 29 січня. 32-річний чоловік викликав таксі для поїздки на лівобережну частину міста. Під час руху між пасажиром та водієм виник конфлікт, під час якого містянин кілька разів ударив таксиста кийком по голові. Водій зупинився та вийшов з авто. Нападник скористався моментом і вкрав із салону гроші та документи, після чого втік.
Під час відпрацювання виклику патрульним вдалося оперативно затримати зловмисника. Ним виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель.
30 січня затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
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