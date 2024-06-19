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Несколько популярных электричек на Днепропетровщине возобновили движение

Сегодня 13:03
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Некоторые электрички, остановившиеся для экономии света, возобновили движение.

Новости Днепра про Несколько популярных электричек на Днепропетровщине возобновили движение

С 20 июня в Днепропетровской области возобновляется курсирование по действующему расписанию двух пригородных поездов.

Как сообщили в Приднепровской железной дороге, это пригородные поезда № 6104 Синельниково-1 – Чаплино (отправление из ст. Синельниково-1 в 05:19, прибытие в ст. Чаплино в 06:56); И № 6141 Чаплино — Днепр-Главный (отправление из ст. Чаплино в 09:10, прибытие в ст. Днепр-Главный в 12:06).

Напомним, на Днепропетровщине из-за отключения света временно не курсировали 14 электричек.

Но две из них уже возобновили движение. Все еще не курсируют:

№ 6011 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный;
№ 6042 Кривой Рог-Главный – Днепро-Главный;
№ 7404 Днепр-Главный – Синельниково-1;
№ 7408 Днепр-Главный – Синельниково-1;
№ 7407 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
№ 7311 Днепро-Главный – Каменское-Пассажирское;
№ 7310 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный;
№ 7403 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
№ 6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево;
№ 6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный;
№ 6495 Запорожье-2 – Марганец;
№ 6478 Марганец – Мировая.

Назначен пригородный поезд № 6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный, курсирующий по расписанию пригородного поезда № 7403 (Dnipro City Express) Синельниково-1 – Днепр-Главный.

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