Неправильная парковка в Днепре: что грозит нарушителям

В Днепре некоторые водители продолжают парковаться не по правилам. Многие из них покидают машины прямо посреди тротуаров. От пешеходов в инспекцию по контролю за парковкой поступают жалобы. Поэтому там напомнили, какое наказание действует для неправильно паркующихся жителей.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
По словам инспекторки по парковке отдела временного задержания транспортных средств инспекции по контролю за парковкой Днепровского городского совета Юлии Беленко, сначала нарушителю правил парковки выписывают штраф — 680 грн и вызывают эвакуатор. Если водитель не приходит вовремя, его машину отвозят на штрафплощадку. Эвакуация стоит 2100 грн.
“Мы еще раз обращаемся к водителям: оставляя свой автомобиль на улицах города, помните о других участниках дорожного движения и соблюдайте правила парковки», — подчеркнула Юлия Биленко.
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