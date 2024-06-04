Неправильная парковка в Днепре: что грозит нарушителям

За последнюю неделю в Днепре инспекторы по парковке зафиксировали более 2000 нарушений и эвакуировали более 100 автомобилей.

В Днепре некоторые водители продолжают парковаться не по правилам. Многие из них покидают машины прямо посреди тротуаров. От пешеходов в инспекцию по контролю за парковкой поступают жалобы. Поэтому там напомнили, какое наказание действует для неправильно паркующихся жителей.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

По словам инспекторки по парковке отдела временного задержания транспортных средств инспекции по контролю за парковкой Днепровского городского совета Юлии Беленко, сначала нарушителю правил парковки выписывают штраф — 680 грн и вызывают эвакуатор. Если водитель не приходит вовремя, его машину отвозят на штрафплощадку. Эвакуация стоит 2100 грн.

“Мы еще раз обращаемся к водителям: оставляя свой автомобиль на улицах города, помните о других участниках дорожного движения и соблюдайте правила парковки», — подчеркнула Юлия Биленко.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: