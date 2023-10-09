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Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие

Сегодня 14:32
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На территории Днепропетровской области зарегистрировано более 7 тыс курганов. Скифы жили на нашей территории в VII веке до н.е и занимались земледелием, пахотой, кочевали. Скифы считали, что должны обеспечить умершему комфорт в загробном мире такой же, какой он имел в земном. Поэтому «оборудовали» могилы усопших глубоко под землей, клали туда все, что использовал покойник при жизни – от кухонной утвари до оружия и украшений. Также они умерщвляли семью покойного считая, что в загробном мире они будут вместе.

Первые скифские могилы на территории Днепропетровщины стали находить в середине 1850-х годов. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 самых известных курганов Днепропетровщины.

Толстая Могила

Курган под названием Толстая Могила находится возле села Покров. Был обнаружен в 1971 году. На глубине более 8 метров было обнаружено захоронение богатого скифа или скифского царя. Его похоронили вместе со слугами, лошадьми, оружием, посудой, женой и ребенком. Также в кургане было найдено более полутысячи различных украшений из золота, среди которых золотая пектораль – нагрудное украшение. Масса пекторали – 1140 грамм, диаметр – более 30 см. Считается, что она была изготовлена греческими ювелирами. Пектораль изображает сцены жизни скифов.

Новости Днепра про Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие

Чертомлык

Курган Чертомлык находится в одном из сел неподалеку Никополя. Его высота – 20 метров, а диаметр – 350 метров. Был открыт в 1862 году. Могила размещалась на глубине 12 метров. В ней 5 подземных камер. Тут были найдены останки царя скифов. Он также был захоронен вместе со слугами, оружием и украшениями.  В кургане удалось найти серебряную амфору, на изделии изображены скифы, объезжающие диких коней. Считается, что ее также сделали греческие ювелиры.

Новости Днепра про Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие

Александропольский курган

Александропольский курган находится в Солонянском районе. Среди местных более распространено название «Луговая могила». До ученых курган был обнаружен черными археологами. Историки же начали работу с курганом в 1850-х годах. В кургане 2 погребальные камеры, в которых были найдены тела мужчины и женщины, а также до 700 различных украшений – это золотые бусы, подвески, фрагменты ларца, веретена, железного панциря с золотым покрытием, украшения из золота для повозок, черпаки. Также в кургане были найдены захоронения лошадей, слуг, оружие. Высота кургана составляет 21 метр, диаметр 101 метр.

Новости Днепра про Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие

Нечаева могила

Этот курган называют еще Гегелиной Могилой. Он находится в Никопольском районе. Название захоронения произошло от имени бывших владельцев территории, на которой находится курган – Нечаевых, а потом Гегелиных. Высота кургана 15 метров, но еще сто лет назад он был на несколько метров выше. Провести раскопку кургана в XIX хотел Дмитрий Яворницкий, но владельцы земли на которой он расположен были против. Во время Второй мировой войны Нечаева могила оказалась в зоне активных боевых действий, немцы создали из кургана огневую точку и в ходе боев высота не раз переходила с рук в руки.

Новости Днепра про Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие

Краснокутский курган

Первые раскопки этого кургана были проведены в 1860-х годах. Сегодня территориально он находится в Солонянском районе. Курган появился в III-IV веке до н.е. Первыми на могиле побывали черные археологи, но историкам удалось обнаружить бронзовые стрелы, амфоры, посуду и украшения, а также украшения для конской сбруи.

Новости Днепра про Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие

 

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