Необычное явление: в Днепре посреди реки собрались сотни ворон (ФОТО)

Об этом сообщает Dnepr.info.
Вряд ли там на льду есть какая-нибудь еда, поэтому птички точно собрались не ради охоты на рыбу.
Вероятнее всего, что это своеобразная точка сбора ворон – до наступления темноты они собираются в стаи, а потом летят ночевать куда-то вместе.
Например, на деревья, что неподалеку.
Отметим, с давних времен этих птиц связывали со смертью и плохими приметами. Однако вороны очень умные, адаптивные и действительно удивительные существа. Потому не нужно их демонизировать.
Интересные факты об этих удивительных птицах:
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