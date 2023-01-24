Необычное явление: в Днепре посреди реки собрались сотни ворон (ФОТО)

В Днепре сегодня заметили необычное явление – на косе на жилом массиве Победа сотни ворон собрались посреди реки.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Вряд ли там на льду есть какая-нибудь еда, поэтому птички точно собрались не ради охоты на рыбу.

Вероятнее всего, что это своеобразная точка сбора ворон – до наступления темноты они собираются в стаи, а потом летят ночевать куда-то вместе.

Например, на деревья, что неподалеку.

Отметим, с давних времен этих птиц связывали со смертью и плохими приметами. Однако вороны очень умные, адаптивные и действительно удивительные существа. Потому не нужно их демонизировать.

Интересные факты об этих удивительных птицах:

Вороны могут имитировать звуки окружающей среды. В том числе и человеческую речь, причем более талантливыми в этом плане являются самки, а не самцы. Эти птицы демонстрируют высокую обучаемость. Вороны используют жесты. Они держат объекты или указывают на них, чтобы привлечь внимание друг друга. Взрослые вороны образуют пары на всю жизнь.

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