Немецкие экстремисты планировали государственный переворот: их задержали, среди них есть гражданка РФ

В Германии задержали группу экстремистов, планировавших госпереворот.

Об этом сообщает в твиттере Федеральное управление криминальной полиции.

Полиция отметила, что правоохранители задержали 25 человек, подозреваемых в поддержке террористической организации, которая имела целью свергнуть нынешнюю власть.

Подозреваемых в основном можно отнести к группировке Reichsbürger (Граждане рейха). Полный перечень размещен на сайте Генпрокуратуры.

Устранить нынешнюю власть они планировать силой, а после этого собирались создать новое правительство и армию. Интересно, что в этой истории уже есть русский след. Среди фигурантов дела гражданка Виталия Б. Среди главных подозреваемых – член бывшей аристократической семьи, бывший депутат Бундестага от правой «Альтернативы для Германии», несколько бывших офицеров спецназа Бундесвера.

Местные СМИ отмечают, что гражданка РФ и член аристократической семьи посещали российское посольство незадолго до задержания.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: