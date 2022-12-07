Немецкие экстремисты планировали государственный переворот: их задержали, среди них есть гражданка РФ

Об этом сообщает в твиттере Федеральное управление криминальной полиции.
Полиция отметила, что правоохранители задержали 25 человек, подозреваемых в поддержке террористической организации, которая имела целью свергнуть нынешнюю власть.
Подозреваемых в основном можно отнести к группировке Reichsbürger (Граждане рейха). Полный перечень размещен на сайте Генпрокуратуры.
Устранить нынешнюю власть они планировать силой, а после этого собирались создать новое правительство и армию. Интересно, что в этой истории уже есть русский след. Среди фигурантов дела гражданка Виталия Б. Среди главных подозреваемых – член бывшей аристократической семьи, бывший депутат Бундестага от правой «Альтернативы для Германии», несколько бывших офицеров спецназа Бундесвера.
Местные СМИ отмечают, что гражданка РФ и член аристократической семьи посещали российское посольство незадолго до задержания.
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Яна Юхименко
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