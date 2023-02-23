Немец стал пятым человеком в мире, действительно излечившимся от ВИЧ

В Германии мужчина вылечился от ВИЧ.

Об этом пишет издание АВС News.

Житель немецкого Дюссельдорфа вылечился от ВИЧ. Он стал пятым человеком в мире, который смог полностью побороть эту болезнь. Имя мужчины не разглашается, но известно, что ему 53 года.

Отмечается, что немец в течение трех лет проходил стандартную антиретровирусную терапию, но затем методы лечения изменили из-за выявленной лейкемии. Пациенту пересадили костный мозг от донора, который обладал резистентностью к ВИЧ. Таким образом, медики хотели вылечить онкологию и ВИЧ-инфекцию.

По словам врачей, мужчина перестал принимать антиретровирусную терапию еще в 2019 году, однако только сейчас медики могут говорить о том, что он вылечился от ВИЧ и это не ремиссия. В его организме нет вируса.

Это уже третий подобный случай, когда ВИЧ удалось вылечить благодаря пересадке костного мозга. Однако ученые утверждают, что такие методы лечения опасны и применяются только при необходимости. Но это может стать шагом вперед в вопросе поиска лекарства от ВИЧ-инфекции.