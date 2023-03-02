Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы

В Украине нельзя срывать, продавать и покупать подснежники, крокусы и другие первоцветы.

За торговлю этими цветами предусмотрен штраф – от 1 700 до 3 655 гривен. За покупку, сбыт и распространение редких цветов придется заплатить от 510 до 1 700 грн. Штраф от 1 700 грн до 3 655 грн предусматривается за растения, собранные на заповедных территориях, или занесенных в Красную книгу. Также в этом случае конфискуются растения.

Подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава и т.д. – занесены в Красную книгу Украины. Это редкие и исчезающие виды растений, и они не успевают образовывать семена, прежде чем их сорвут или выкопают.

Вырвав всего несколько растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы вырасти. Массовое уничтожение растений приводит к полному исчезновению.

Источник: КМДА

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