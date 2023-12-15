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Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет на весь день: адреса

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Новости Днепра про Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет на весь день: адреса

Сегодня, 15 декабря, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям с 8:00 до 17:00.

Все потому, что частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Титова: 13, 13Б, 29, 34Д;
  • ул. Макарова: 27А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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