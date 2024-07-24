Некоторым жителям Днепра почти на весь день отключат свет: адреса

На ряде улиц Днепра свет отключат за пределами графиков.

Несмотря на смягчение в применениях графиков отключений света, некоторые жители Днепра останутся без света с самого утра до вечера.

Об этом идет речь в публикации на портале горсовета.

В среду 24 июля из-за проведения плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Берестейская: 18, 20, 22, 24;

ул. Строителей: 35, 37, 41, 43, 45-А, 47;

ул. Энергетическая: 14-А, 18, 20-Б, 25;

ул. Макарова: 10, 12, 14-А, 16, 18-К, 20-А, 22, 26, 27-А, 29-А, 31-А, 32, 33, 35, 37-А, 39;

ул. Призаводская: 1-А, 2, 3, 4-А;

ул. Промышленная: 1-Г, 3-А;

ул. Фабричная: 1;

ул. Фабрично-заводская: 27-Б, 58, 60, 62;

пров. Энергетический: 2, 4-6, 8.

Следить за изменениями в графиках отключений света можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году.

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