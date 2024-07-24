Некоторым жителям Днепра почти на весь день отключат свет: адреса

Несмотря на смягчение в применениях графиков отключений света, некоторые жители Днепра останутся без света с самого утра до вечера.
Об этом идет речь в публикации на портале горсовета.
В среду 24 июля из-за проведения плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:
Следить за изменениями в графиках отключений света можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.
Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году.
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