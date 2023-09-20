Некоторых жителей Днепропетровщины призывают сделать запасы воды: кого касается

Как сообщили в местном водоканале, в Никополе уже возобновили постоянно водоснабжение, но из-за постоянных обстрелов вода может исчезнуть снова. Учитывая ситуацию с безопасностью, местные власти рекомендуют иметь по меньшей мере 3-дневный запас воды.
Также коммунальщики просят платить за водоснабжение, ведь эти деньги идут на ремонты и зарплату работников критически важных предприятий.
«Также обращаемся ко всем никопольцам с просьбой своевременно и в полном объеме оплачивать полученные услуги КП «Никопольводоканал». В том числе, по объемам уже потребленной ранее воды. От вашей добросовестности исполнение финансовых обязанностей зависит стабильная работа предприятия, — говорится в сообщении.
На самом деле, минимальные запасы надо сделать всем, ведь никто не застрахован от спонтанных аварийных отключений.
Напомним, ранее все ограничения на использование воды были сняты в Кривом Роге. Более трех месяцев в городе действовал жесткий режим экономии, но местный водоканал может брать воду из Ингульца, поэтому все графики отменили.
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