Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: причина и адреса

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Богатырской прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Агнии Барто, 5 частично прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

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