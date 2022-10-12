Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ на проспекте Александра Поля прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, какой радиационный фон в Днепре и области 12 октября.
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