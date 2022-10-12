Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: адреса

Сегодня, 12 октября, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ на проспекте Александра Поля прекращено водоснабжение:

просп. Александра Поля, 40, 42, 44.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, какой радиационный фон в Днепре и области 12 октября.

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