Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причина

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Малиновой, 46, ул. Каруны, 10 и ул. Софии Ковалевской, 3 прекращено водоснабжение этих улиц.

Причина – устранение повреждения на ул. Саксаганского и аварийные работы на ул. Лебединской, 5.

Сегодня, 6 декабря, некоторые жители Амур-Нижнеднепровского и Шевченковского районов остались без воды.

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