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  • Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причина

Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причина

Сегодня 14:19
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Сегодня, 6 декабря, некоторые жители Амур-Нижнеднепровского и Шевченковского районов остались без воды.

Новости Днепра про Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причина

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Причина – устранение повреждения на ул. Саксаганского и аварийные работы на ул. Лебединской, 5.

Поэтому без воды жители:

  • ул. Саксаганского;
  • ул. Пирогова;
  • ул. Леонтовича;
  • ул. Выборной;
  • ул. Владимирской;
  • ул. Карабиновской;
  • ул. Слободской;
  • ул. Ровенской;
  • частного сектора АНД района.

Новости Днепра про Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причина

Новости Днепра про Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причина

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Малиновой, 46, ул. Каруны, 10 и ул. Софии Ковалевской, 3 прекращено водоснабжение этих улиц.

Новости Днепра про Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причина

Новости Днепра про Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причина

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса.

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Новости Днепра про Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причинаУкраїнська Новости Днепра про Некоторые жители АНД и Шевченковского районов Днепра остались без воды: причинаРусский

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