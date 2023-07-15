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  • Некоторые трамваи не будут курсировать, а несколько маршруток изменят движение: как в Днепре в субботу работает общественный транспорт

Некоторые трамваи не будут курсировать, а несколько маршруток изменят движение: как в Днепре в субботу работает общественный транспорт

Сегодня 08:59
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Важная информация!

Новости Днепра про Некоторые трамваи не будут курсировать, а несколько маршруток изменят движение: как в Днепре в субботу работает общественный транспорт

Сегодня, 15 июля, в Днепре некоторые трамваи и автобусы изменили движение.

Так, трамваи №15 не будут курсировать.

Также в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов:

  • №146-Б будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;
  • №157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • №156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • № 75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. В общей сложности на маршруты выйдет 133 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 707 машин (из них 108 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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Новости Днепра про Некоторые трамваи не будут курсировать, а несколько маршруток изменят движение: как в Днепре в субботу работает общественный транспортУкраїнська Новости Днепра про Некоторые трамваи не будут курсировать, а несколько маршруток изменят движение: как в Днепре в субботу работает общественный транспортРусский

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