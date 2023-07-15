Некоторые трамваи не будут курсировать, а несколько маршруток изменят движение: как в Днепре в субботу работает общественный транспорт

Сегодня, 15 июля, в Днепре некоторые трамваи и автобусы изменили движение.
Так, трамваи №15 не будут курсировать.
Также в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. В общей сложности на маршруты выйдет 133 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 707 машин (из них 108 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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