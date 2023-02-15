Некоторые пригородные поезда на Днепропетровщине изменили график движения: новое расписание

Как сообщили в Приднепровской железной дороге, некоторые пригородные поезда, курсирующие через Днепропетровщину, изменили график движения. В частности, это касается рейсов, соединяющих Запорожье и Кривой Рог.
Так, с 20 февраля, пригородные поезда № 6075 Запорожье-2 – Кривой Рог-Главный и № 6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2 будут делать дополнительные остановки на станциях имени Анатолия Алимова, Тик и Подстепное, пассажирских платформах 105-го, 16 го, 168-го и 174-го километров. Обратите внимание, что теперь на станции Никополь эти поезда будут останавливаться только на 2 минуты, а не на 20.
Розклад потягів
№6075 Запорожье-2 – Кривой Рог-Главный, отправление со ст. Запорожье-2 в 15:04 (вместо 15:25);
ст. имени Анатолия Алимова – 15:14-15:15;
пл. 174-й км – 15:18–15:19;
пл. 168-й км – 15:34–15:35;
пл. 166-й км – 15:39–15:40;
ст. Днепрострой-2 – 15:45-15:46;
ст. Канцеровка – 16:01-16:02;
ст. Мировая – 16:27-16:28;
ст. Марганец – 16:48-16:49;
пост 105 км – 17:04-17:05;
ст. Никополь – 17:16-17:18;
ст. Чертомлык – 17:47-17:49;
ст. Подстепное – 18:02-18:03;
ст. Тик – 18:14-18:15;
ст. Апостолово – 18:42-18:45;
ст. Радушноt – 19:07–19:08;
ст. Батуринская – 19:15-19:16;
прибытие в ст. Кривой Рог-Главный в 19:33;
№6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2, отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 07:10;
ст. Батуринская – 07:26-07:27;
ст. Радушное — 07:35-07:36;
ст. Апостолово – 07:58-08:01;
ст. Тик – 08:27-08:28;
ст. Подстепное – 08:40-08:41;
ст. Чертомлык – 08:55-08:57;
ст. Никополь – 09:28-09:30;
пост 105 км – 09:40-09:41;
ст. Марганец – 09:59-10:01;
ст. Мировая – 10:20-10:21;
ст. Канцеровка – 10:46-10:47;
ст. Днепрострой-2 – 11:02-11:04;
пл. 166-й км – 11:09–11:10;
пл. 168-й км – 11:13–11:14;
пл. 174-й км – 11:30–11:31;
ст. имени Анатолия Алимова – 11:34-11:35;
прибытие в ст. Запорожье-2 в 11:45 (вместо 11:50).
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