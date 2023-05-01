Некоторые потребители Днепра и области обесточены: из-за обстрелов 1 мая повреждения электросетей

В Днепре и области есть обесточивание из-за ночных обстрелов.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что из-за ночных ракетных обстрелов есть незначительные повреждения электросетей в Днепропетровской и Херсонской областях. Впрочем, электрогенерирующие объекты не пострадали, поэтому плановых или экстренных отключений не будет.

Из-за повреждений распределительных сетей обесточены некоторые потребители в Днепре и области. Чтобы устранить последствия обстрелов, нужно несколько дней.

Трудная ситуация с электроснабжением также в Херсонской области. Там из-за обстрела обесточено более 11 тысяч абонентов в Херсоне и еще 7,1 тысячи — в области.

Напомним, сегодня ночью и утром россияне пытались обстрелять Днепр и область. Днепряне слышали несколько взрывов, но обошлось без жертв и повреждений. Силы ПВО уничтожили 7 ракет. А вот в Павлограде в результате ракетных обстрелов пострадали 35 человек, из них пятеро — дети. Повреждены несколько десятков домов, школы и промышленное предприятие.