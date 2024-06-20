Некоторые популярные автобусы и троллейбусы, курсирующие через центр Днепра, изменят свой маршрут

В Днепре с 22 июня некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.
В Департаменте транспорта отметили, что с субботы, 22 июня, коммунальщики начнут ремонт сети ливневой канализации по улице Князя Владимира Великого.
Департамент извиняется за временные неудобства и просит планировать поездки с учетом этих изменений.
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