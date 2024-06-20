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  • Некоторые популярные автобусы и троллейбусы, курсирующие через центр Днепра, изменят свой маршрут

Некоторые популярные автобусы и троллейбусы, курсирующие через центр Днепра, изменят свой маршрут

Сегодня 13:21
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В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.

Новости Днепра про Некоторые популярные автобусы и троллейбусы, курсирующие через центр Днепра, изменят свой маршрут

В Днепре с 22 июня некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.

В Департаменте транспорта отметили, что с субботы, 22 июня, коммунальщики начнут ремонт сети ливневой канализации по улице Князя Владимира Великого.

Какие изменения ожидаются:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сичеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сичеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.
  • будет временно отменена остановка «ул. Князя Владимира Великого», троллейбусы №7, №14, №17, №20, направляясь в центр города, будут останавливаться на остановке «Мост-Сити центр».

Департамент извиняется за временные неудобства и просит планировать поездки с учетом этих изменений.

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Новости Днепра про Некоторые популярные автобусы и троллейбусы, курсирующие через центр Днепра, изменят свой маршрутУкраїнська Новости Днепра про Некоторые популярные автобусы и троллейбусы, курсирующие через центр Днепра, изменят свой маршрутРусский

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