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Некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именно

Сегодня 10:22
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Но есть условия.

Новости Днепра про Некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именно

Оплата коммунальных услуг – болезненный вопрос для многих пенсионеров, которые получают маленькие выплаты от государства и считаются малообеспеченными. Для таких людей есть социальные субсидии и льготы. Однако некоторые пожилые люди могут вообще не платить за коммунальные услуги, но есть нюансы.

Пенсионеры, живущие в селах, могут получить льготы и 100% скидку на оплату коммунальных услуг. Это касается тех, кто до пенсии работал:

  • педагогом;
  • медиком;
  • фармацевтом;
  • библиотекарем;
  • по защите растений в сельской местности и поселках городского типа.

Но получить льготу могут только те, чей среднемесячный доход составляет не больше 3760 гривен. То есть если ваша пенсия в месяц 3800 гривен, то вы уже не имеете права на 100% скидку, вместо этого можете оформить субсидию, которая поможет оплачивать счета за коммунальные услуги. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд. Раньше мы публиковали инструкцию, как это сделать.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области подорожает электроэнергия. По подсчетам ОВА, домохозяйства начнут платить на 200-300 гривен больше.

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Новости Днепра про Некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именноУкраїнська Новости Днепра про Некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именноРусский

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