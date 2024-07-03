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Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса

Сегодня 07:53
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Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.

Новости Днепра про Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса

Список адресов был опубликован на сайте частной энергетической компании ЦЭК.

Причина – проведение плановых работ. В связи с этим с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Алана Шепарда: 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34-А, 35;
  • ул. Строителей: 25, 29, 31, 33;
  • ул. Энергетическая: 16, 18-Б;
  • пров. Энергетический: 1, 1-А, 3, 3-А, 5-А, 7, 9-А, 11-А.

Кроме того, сегодня, 3 июля, действуют графики отключения света – с 08:00 до 13:00 – по две очереди, в другие часы суток – три очереди отключений одновременно.

По состоянию на 08:00 применяется отключение III и IV очередей до 09:00.

Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.

Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, мобильные операторы рассказали, почему в Днепре нет связи при отключении света.

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