Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса

Список адресов был опубликован на сайте частной энергетической компании ЦЭК.
Причина – проведение плановых работ. В связи с этим с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Кроме того, сегодня, 3 июля, действуют графики отключения света – с 08:00 до 13:00 – по две очереди, в другие часы суток – три очереди отключений одновременно.
По состоянию на 08:00 применяется отключение III и IV очередей до 09:00.
Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.
Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.
Напомним, мобильные операторы рассказали, почему в Днепре нет связи при отключении света.
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