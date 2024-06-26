Недоедают и имеют задержку развития: в Кривом Роге у горе-матери отобрали двоих детей

В Кривом Роге на Днепропетровщине от матери забрали двоих детей, которые из-за небрежного воспитания испытывают проблемы со здоровьем.

Благодаря неравнодушным гражданам соцслужбы спасли детей от матери-пьяницы. Семья жила в заброшенном доме в антисанитарных условиях в Центрально-Городском районе. Дети имели заболевание и попрошайничали, пишет Службу по делам детей Центрально-Городского района.

Криворожцы сообщили соцслужбам, что в заброшенном доме живет мать с 6-летней дочерью и 10-летним сыном.

На место вызова прибыли соцслужбы и увидели, что малыши проживают в крайне неудовлетворительных условиях. Семья приехала из города Каменское Днепропетровской области. Горе-мать злоупотребляет алкогольными напитками, нигде не работает, постоянного дохода нет, бродяжничает и вместе с детьми попрошайничает.

В связи с отсутствием полноценного питания дети имеют задержку физического развития, болеют педикулезом. На теле детей обнаружены раны, которые по их словам, были вызваны ожогами.

Детей забрали у матери и устроили их в заведение временного пребывания.

В настоящее время, за халатное отношение к исполнению родительских обязанностей, на женщину могут составить админпротокол.