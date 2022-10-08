«Нечисть, считавшая себя мировым гегемоном, поняла, что она никто»: мэр Днепра о взрыве в Крыму

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал сегодняшние события. Он отметил, что наши не только «пришили бороду» основной логистической артерии оккупантов, но и доказали россиянам то, что они никто.
Ведь российская сторона не раз говорила, что Крымский мост надежно защищен от ракет и диверсий.
Дальше прямая речь:
Знаете, в чем сегодняшнее основное достижение?
Нет, нет, в том, что наши «пришили бороду» основной логистической артерии оккупационной армии.А в том, что вся эта нечисть, считавшая себя мировым гегемоном и бесконечно кривляющаяся ракетами и балетом начала постепенно понимать, что они — никто.…Что они — смешные, бездарные, жалкие выродки, бесконечно жрущие теледерьмо в исполнении полухромосомных пропагандистов.Что не существует ни «второй армии мира», ни «великой культуры», ни «тысячелетней истории», а есть лишь сообщество трусов и моральных уродов.Нация деградантов и спивающихся алкашей.Социум в демографической яме и фактически находящийся в депопуляции.…Нет ничего.Пустота.Лишь жалкие амбиции и желание убивать.…Как правильно сказал великий человек, покойный сенатор Маккейн: «Взбесившаяся бензоколонка, выдающая себя за государство».
Как жалко, что это стало понятно многим только сейчас….
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