«Нечисть, считавшая себя мировым гегемоном, поняла, что она никто»: мэр Днепра о взрыве в Крыму

Мэр Днепра Борис Филатов назвал сегодняшнее основное достижение Украины.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал сегодняшние события. Он отметил, что наши не только «пришили бороду» основной логистической артерии оккупантов, но и доказали россиянам то, что они никто.

Ведь российская сторона не раз говорила, что Крымский мост надежно защищен от ракет и диверсий.

Дальше прямая речь:

Знаете, в чем сегодняшнее основное достижение? Нет, нет, в том, что наши «пришили бороду» основной логистической артерии оккупационной армии. А в том, что вся эта нечисть, считавшая себя мировым гегемоном и бесконечно кривляющаяся ракетами и балетом начала постепенно понимать, что они — никто. … Что они — смешные, бездарные, жалкие выродки, бесконечно жрущие теледерьмо в исполнении полухромосомных пропагандистов. Что не существует ни «второй армии мира», ни «великой культуры», ни «тысячелетней истории», а есть лишь сообщество трусов и моральных уродов. Нация деградантов и спивающихся алкашей. Социум в демографической яме и фактически находящийся в депопуляции. … Нет ничего. Пустота. Лишь жалкие амбиции и желание убивать. … Как правильно сказал великий человек, покойный сенатор Маккейн: «Взбесившаяся бензоколонка, выдающая себя за государство». Как жалко, что это стало понятно многим только сейчас…. Читайте также: Участник шоу «Зважені та щасливі» из Днепра женился

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