Не ждите зря: в Днепре в субботу 1 трамвай не будет ехать через Соборную площадь

В субботу, 27 июля, 1 трамвай снова изменит схему движения. С 9.00 до 15.00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:
а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.
Изменения связаны с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборный.
Читайте также:
Автор:
В Первую мировую в Екатеринославе производили собственный йод.
Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопросы журналистов и заявил,…
Днепрянину, подозреваемому в убийстве Фарион, избрали меру пресечения.
Света будет больше, но отключений не избежать.
В Первую мировую в Екатеринославе производили собственный йод.
Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопросы журналистов и заявил, что "ничего не делал с Фарион".
Днепрянину, подозреваемому в убийстве Фарион, избрали меру пресечения.
Света будет больше, но отключений не избежать.
Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти на прием к семейному врачу – все документы оформляются в электронной системе и пациенту не нужны кипы справок на работе – изменение статуса больничного работодатель увидит в электронном кабинете предприятия.…
В Днепре пенсионерка обманула пожилых супругов.
На Криворожье зафиксировали массовый мор рыбы.
В Днепре остановили водителя, который вдвое превысил разрешенную скорость.
Сегодня, 25 июля, на трассе Днепро-Павлоград произошла сильная авария.
Днепр быстро развивается и за несколько лет на месте одного здания может появится уже совсем другое. Некоторые здания были снесены, простояв сотню лет, другие были снесены не «прожив» и половину века. Большинство из снесенных зданий были в плачевном состоянии и…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!