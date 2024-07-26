Не ждите зря: в Днепре в субботу 1 трамвай не будет ехать через Соборную площадь

В субботу, 27 июля, 1 трамвай снова изменит схему движения. С 9.00 до 15.00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

Света будет больше, но отключений не избежать.

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