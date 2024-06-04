Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу

5 июня 2024 года трамваи №15 закончат свою работу раньше.
Последние отправления с конечных остановок:
– от Железнодорожного вокзала в 20:14;
– от ул. Криворожская в 20:45.
Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Ивана Мазепы на участке от ул. Морской Пехоты до ул. Авиационный.
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