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Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу

Сегодня 21:58
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В Днепре трамваи на маршруте №15 поедут в ДЭПО раньше.

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу

5 июня 2024 года трамваи №15 закончат свою работу раньше.

Последние отправления с конечных остановок:

– от Железнодорожного вокзала в 20:14;
– от ул. Криворожская в 20:45.

Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Ивана Мазепы на участке от ул. Морской Пехоты до ул. Авиационный.

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