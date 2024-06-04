Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу

Первый стационарный «официальный» цирк в Днепре появился в 1960 году. До этого циркачи и акробаты выступали в цирке-шапито. Он был разрушен во время Второй мировой войны. После освобождения города шапито восстановили, но оно здание требовало капитального ремонта и его просто…

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